Liverpool onderzoekt enkelblessure Oranje-international Gakpo

LIVERPOOL (ANP) - Liverpool gaat de blessure die vleugelaanvaller Cody Gakpo zondag opliep in de uitwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Servië in de Nations League verder onderzoeken. Het gaat om een enkelblessure, meldt de huidige nummer 6 uit de Premier League op de clubwebsite.

De KNVB liet eerder op maandag weten dat Gakpo vanwege zijn blessure de laatste twee duels in de Nations League, met Griekenland (donderdag) en Servië (zondag), overslaat. De Nederlandse voetbalbond zei niet wat voor blessure de oud-PSV'er had opgelopen.

"Cody Gakpo heeft zich afgemeld bij het Nederlands elftal vanwege een enkelblessure. Hij keert nu terug naar Liverpool voor nader onderzoek door de medische staf op het trainingscentrum", aldus Liverpool.

Thuiswedstrijd

Liverpool hervat de competitie zondag 11 oktober met een thuiswedstrijd tegen koploper Manchester City.

Bondscoach Xavi Hernández van Oranje besloot geen vervanger voor Gakpo op te roepen. PSV'er Ruben van Bommel verving hem zondag tegen Servië.