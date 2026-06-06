WILLEMSTAD (ANP) - Jürgen Locadia kan in de eerste groepswedstrijd van Curaçao op het wereldkampioenschap tegen Duitsland gewoon meedoen. De spits is voor één duel geschorst na zijn rode kaart in de oefenwedstrijd van vorig weekend tegen Schotland. Dat melden de FIFA en een woordvoerder van de voetbalbond van Curaçao.

Locadia mist daardoor alleen de laatste oefenwedstrijd van Curaçao ter voorbereiding op het WK, zondag tegen Aruba.

De 32-jarige Locadia, voormalig speler van PSV, kreeg in Glasgow eerst geel na een elleboogstoot tegen Aaron Hicke. Na tussenkomst van de videoscheidsrechter werd die gele kaart omgezet in een rode. Curaçao verloor de wedstrijd met 4-1.

Op het WK neemt Curaçao het in de groepsfase, naast Duitsland, op tegen Ecuador en Ivoorkust.