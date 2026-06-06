ZÜRICH (ANP/RTR) - Supporters die de komende weken WK-wedstrijden bezoeken, mogen één fabrieksverzegelde wegwerpwaterfles meenemen naar het stadion. Dat meldt de FIFA. De wereldvoetbalbond liet enkele dagen eerder weten dat herbruikbare flessen om veiligheidsredenen verboden zijn.

De voetbalbond zegt nu ter verduidelijking dat fans één zachte plastic fles van maximaal 590 milliliter bij zich mogen hebben. Heimo Schirgi, operationeel directeur van de FIFA, zegt dat de grens wordt getrokken bij de plastic wegwerpwaterfles omdat de andere flessen een risico vormen als supporters daarmee gaan gooien.

Het besluit van de FIFA van eerder deze week zorgde voor onduidelijkheid en bezorgdheid, omdat mensen dachten dat ze helemaal geen water mee mochten nemen naar de warme stadions.

De FIFA zegt dat gaststeden maatregelen zullen treffen om de hitte in de stadions te bestrijden, waaronder waterpunten, vernevelingsinstallaties en koeltenten. De waterprijzen in de stadions blijven volgens de wereldvoetbalbond gelijk aan die van andere evenementen die normaal gesproken in de stadions plaatsvinden.