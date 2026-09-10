ISTANBUL (ANP) - AS Roma heeft een punt overgehouden aan het eerste duel in het hoofdtoernooi van de Champions League. Het elftal van trainer Gian Piero Gasperini speelde in Istanbul gelijk bij Fenerbahçe, dat voor het eerst sinds achttien jaar weer meedoet aan het belangrijkste toernooi voor Europese clubteams. Het werd 1-1.

Devyne Rensch en Donyell Malen hadden een basisplaats bij AS Roma, Marten de Roon zat op de reservebank en verving Malen in de slotfase. Bij Fenerbahçe deed Nathan Aké vanaf het begin mee.

Malen stond in de 39e minuut aan de basis van de openingstreffer. Na goed voorbereidend werk van de Oranje-aanvaller schoot Bryan Cristante diagonaal raak: 0-1. Fenerbahçe maakte kort na rust gelijk. Verdediger Archie Brown dook vrij op voor de keeper en maakte het af.

AS Roma is in de Italiaanse voetbalcompetitie met 9 punten uit drie duels koploper. Fenerbahçe neemt in de Turkse competitie na vier speelronden de negende plaats in.