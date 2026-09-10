EINDHOVEN (ANP) - PSV is het hoofdtoernooi van de Champions League vrij teleurstellend begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Sjachtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne: 1-1. Gleiker Mendoza zette Sjachtar in de blessuretijd van de eerste helft op voorsprong, Sergiño Dest maakte in de beginfase van de tweede helft gelijk.

Vorig seizoen wist PSV de eerste wedstrijd in de Champions League ook niet te winnen. Toen ging het elftal van trainer Peter Bosz in het Philips Stadion onderuit tegen de Belgische club Union (1-3).

Over ruim een maand gaat PSV tijdens de tweede speelronde op bezoek bij RB Leipzig.

Basisdebuut

Filip Kostić maakte zijn basisdebuut bij PSV. De 33-jarige Serviër verving als linkervleugelverdediger de geschorste Mauro Júnior. In vergelijking met de uitwedstrijd tegen Ajax in de Eredivisie, die PSV zaterdag met 3-1 won, voerde Bosz nog één wijziging door. De jonge middenvelder Noah Fernandez verdween uit het basiselftal. Paul Wanner, tegen Ajax halverwege het duel al zijn vervanger, mocht nu vanaf het begin meedoen.

De eerste helft verliep lange tijd zonder grote hoogtepunten. De Kroaat Ivan Perišić schoot in de vierde minuut van afstand over en de Japanner Kodai Sano probeerde het in de negentiende minuut met een afstandsschot over de grond. Sjachtar-doelman Dmytro Riznyk kon simpel redden.

Kort voor rust sloeg Sjachtar vrij onverwacht toe. Na een duel tussen Dest en Marlon Gomes liet scheidsrechter Halil Umut Meler het spel doorgaan. De Venezolaan Gleiker Mendoza speelde vanaf de linkerkant van het strafschopgebied Lutsharel Geertruida vrij simpel uit en schoot in de verre hoek raak: 0-1. De supporters van PSV lieten bij het rustsignaal met een luid fluitconcert hun onvrede horen.

Tweede helft

Uitgerekend Dest zorgde er in de 48e minuut voor dat PSV langszij kwam. De aanval begon met een ingooi en uiteindelijk zorgde centrale verdediger Armando Obispo ervoor dat Dest uit kon halen: 1-1. Voor Dest betekende het zijn eerste treffer voor PSV in de Champions League.

Het lukte PSV na de gelijkmaker niet om door te drukken. Sjachtar was in de slotfase zelfs het gevaarlijkst en een paar keer in de buurt van een doelpunt. Een vrije trap voor PSV in blessuretijd leverde niets op.

Twee jaar geleden stonden PSV en Sjachtar ook tegenover elkaar in de Champions League. Toen won PSV na drie doelpunten tussen de 88e en 95e minuut met 3-2.