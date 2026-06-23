Marokkaanse bondscoach met gedachten nog niet bij Oranje

ATLANTA (ANP) - De Marokkaanse bondscoach is naar eigen zeggen nog niet bezig met een eventuele ontmoeting met het Nederlands elftal in de tweede ronde van het wereldkampioenschap voetbal. "Mijn voorkeur gaat uit naar winst op Haïti en eindigen boven Brazilië in de groep", zei Mohamed Ouahbi op een persconferentie in Atlanta. "Er wordt gesproken over een mogelijke volgende tegenstander als Nederland, of Japan, of zelfs Frankrijk of Argentinië, maar daar houden we op dit moment geen rekening mee."

Brazilië is na twee speelronden koploper in groep C met 4 punten uit twee duels. Marokko heeft ook 4 punten, maar een minder goed doelsaldo. Schotland volgt op de derde plaats met 3 punten. In de nacht van woensdag op donderdag sluit Brazilië de groepsfase af tegen Schotland en Marokko tegen het al uitgeschakelde Haïti.

De winnaar van de groep treft in de volgende ronde de nummer 2 uit de poule van het Nederlands elftal. De nummer 2 uit de groep speelt tegen de winnaar uit de poule van Oranje.

"Waarschijnlijk zijn we al door, maar we willen toch van Haïti winnen en zijn daarom van plan met de sterkst mogelijke opstelling te spelen. We kunnen dezelfde basiself opstellen, maar we overwegen nog enkele zaken voordat we de definitieve beslissing nemen", vervolgde Ouahbi, die waarschuwde dat zijn elftal Haïti niet moet onderschatten. Dat land was de eerste ploeg die werd uitgeschakeld in het toernooi met 48 deelnemers, na nederlagen in de eerste twee wedstrijden tegen Schotland en Brazilië. "Haïti zal voor de volle 100 procent gemotiveerd zijn, want het is een WK-wedstrijd en ze hebben als doel om hun eerste punten van het toernooi te pakken. Daar moeten we op bedacht zijn."

Ondanks de goede prestatie van Marokko tegen Brazilië in de openingswedstrijd (1-1) en de vroege voorsprong waarmee Schotland werd verslagen (1-0), kreeg Ouahbi veel kritische vragen van Marokkaanse verslaggevers. Het ging daarbij vooral over het gebrek aan doelpunten van zijn ploeg en de vraag of er met een traditionele centrumspits gespeeld moest worden, iets wat in de eerste twee wedstrijden niet het geval was. PSV'er Ismael Saibari, die beide Marokkaanse doelpunten maakte dit toernooi, speelt nu op die plek.

"We hebben goede spelers met uiteenlopende profielen; de keuze hangt dus af van de wedstrijdcontext en de kwaliteiten van de tegenstander. We moeten geduld hebben en erop vertrouwen dat ze de uitdaging aankunnen", besloot Ouahbi.