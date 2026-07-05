PHILADELPHIA (ANP/DPA) - De Franse aanvoerder Kylian Mbappé heeft zijn ploeggenoten geprezen, omdat ze het hoofd koel wisten te houden bij de 1-0-zege in de achtste finale van het WK op Paraguay. De vedette benadrukte echter dat zij ook weten hoe ze lelijk moeten spelen.

"Ze dachten dat wij hier in smoking zouden komen spelen, dat we hier onze beweginkjes en een-tweetjes zouden laten zien. Wij weten echter ook hoe we lelijk voetbal moeten spelen", zei Mbappé na afloop. De aanvoerder maakte het enige doelpunt uit een strafschop na een overtreding op Désiré Doué. "Als we vuile handen moeten maken, dan doen we dat. We hebben daar geen moeite mee."

Scheidsrechter Ilgiz Tantasjev kreeg na afloop de kritiek van de Franse bondscoach Didier Deschamps dat hij veel te veel overtredingen toestond.