MEXICO-STAD (ANP/AFP) - Bondscoach Thomas Tuchel van Engeland kan in de achtste finale van het WK tegen gastland Mexico mogelijk nog niet beschikken over Reece James. De rechtsback ontbrak op de laatste training van het Engelse elftal voorafgaand aan het duel in het Aztekenstadion, in de nacht van zondag op maandag (02.00 uur Nederlandse tijd).

James miste door een hamstringblessure ook al de laatste twee WK-duels van Engeland met Panama en de Democratische Republiek Congo. Tegen Congo werd hij vervangen door Djed Spence. Jarell Quansah, die James verving in de wedstrijd tegen Panama maar daarin geblesseerd raakte, trainde weer volledig mee.

"Reece kan misschien als wisselspeler op de bank zitten, maar we moeten eerst het advies van de artsen afwachten of het zinvol is", zei Tuchel op de persconferentie.