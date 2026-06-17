Mbappé vindt nieuw succes met Frankrijk belangrijker dan record

EAST RUTHERFORD (ANP) - Kylian Mbappé vindt nieuw succes met Frankrijk op het wereldkampioenschap belangrijker dan persoonlijke records. Dat zei de 27-jarige aanvaller van Real Madrid na de zege van 3-1 op Senegal in East Rutherford.

Mbappé scoorde twee keer en is met 58 doelpunten nu topscorer aller tijden van de Fransen. Het record was in handen van Olivier Giroud met 57 treffers. Met veertien doelpunten op het WK passeerde Mbappé op die ranglijst de Argentijn Lionel Messi en zijn landgenoot Just Fontaine, die dertien keer scoorden. Mbappé staat nu op gelijke hoogte met de Duitser Gerd Müller op de gedeelde derde plaats, achter de Duitser Miroslav Klose (zestien) en de Braziliaan Ronaldo (vijftien).

"Ik speel om mijn stempel te drukken op de geschiedenis van mijn land en om mijn team te helpen het WK te winnen", aldus Mbappé. "Ik denk niet dat we al helemaal op stoom zijn, maar het is altijd goed om een ​​toernooi met een overwinning te beginnen. Dat geeft wat meer rust, al ben je op een WK nooit echt ontspannen."

De Franse bondscoach Didier Deschamps maakte Mbappé na afloop de complimenten. "Mensen zullen kritiek op hem blijven uiten, maar hij is een iconische speler. Dat heb ik altijd gezegd. Met één actie kan hij de wedstrijd doen kantelen en zijn team naar de overwinning leiden", zei hij.

Bij rust stond het nog 0-0 en Senegal kreeg in de eerste helft de beste kansen. Deschamps liet halverwege zijn onvrede blijken. "Ik ben openhartig tegen mijn spelers. We speelden niet de beste eerste helft, op veel vlakken kon het beter. Ik schreeuw niet, maar ik zeg wel waar het op staat. De spelers moeten de juiste beslissingen nemen."