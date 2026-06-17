Spits Haaland helpt Noorwegen met twee treffers aan zege op Irak

FOXBOROUGH (ANP) - Erling Haaland heeft Noorwegen op het WK voetbal aan een zege op Irak (4-1) geholpen. De spits van Manchester City maakte de eerste twee doelpunten van zijn ploeg en leverde de assist op de laatste treffer in een uitverkocht Boston Stadium met veel supporters van beide landenploegen.

Haaland maakte in de 29e minuut de openingstreffer op aangeven van David Møller Wolfe, de linksback die vorig jaar AZ voor Wolverhampton Wanderers verliet. Na de gelijkmaker van Aymen Hussein profiteerde de spits vlak voor rust ook van een fout van doelman Jalal Hassan (2-1).

Irak bleek een taaie tegenstander voor de Noren, maar de formatie van bondscoach Graham Arnold kon niet voorkomen dat Leo Østigård in de 76e minuut met een kopbal de wedstrijd besliste (3-1). Kristian Thorstvedt bepaalde in blessuretijd de eindstand, na een assist van Haaland.

Noorwegen staat bovenaan in groep I met evenveel punten als Frankrijk, dat Senegal versloeg (3-1). Frankrijk en Noorwegen spelen tegen elkaar in de laatste groepswedstrijd.

Noorwegen is voor het eerst sinds 1998 weer op het WK. Irak mocht zich in 1986 voor het laatst met de beste landenploegen meten. Oud-speler Fredrik Aursnes van Feyenoord had net als Møller Wolfe een basisplaats bij de Noren. Beide spelers werden na ruim zeventig minuten gewisseld. Middenvelder Zidane Iqbal van FC Utrecht mocht na een uur invallen voor Irak.