NAPELS (ANP/RTR) - Napoli kan woensdag in de thuiswedstrijd tegen Arsenal in de Champions League niet beschikken over Scott McTominay. De 29-jarige Schotse international heeft een succesvolle ingreep ondergaan om een hartritmestoornis te verhelpen en zal naar verwachting over ongeveer twee weken de training hervatten, meldde de Italiaanse club dinsdag.

McTominay, een voormalige speler van Manchester United, had een aandoening die een onregelmatige hartslag veroorzaakte.

Zonder McTominay verloor Napoli zaterdag in de Serie A met 3-2 van Internazionale. De club, waar de Nederlanders Noa Lang en Sam Beukema voetballen, heeft na drie competitieduels 3 punten.