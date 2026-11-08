ALKMAAR (ANP) - AZ heeft met een sensationele 4-3-overwinning op FC Groningen de aansluiting met de top behouden. De ploeg van trainer Leeroy Echteld boog in Alkmaar een 3-1-achterstand om in een zege. AZ staat na twaalf duels met 23 punten op de vijfde plaats. FC Groningen is de nummer 9 van de Eredivisie met 15 punten.

Mexx Meerdink was met twee doelpunten en een gemiste strafschop de man van de wedstrijd. Groningen-doelman Etienne Vaessen kreeg in de slotfase twee keer geel. FC Groningen-verdediger Hans Hateboer werd in de blessuretijd met rood weggestuurd wegens een handsbal.

FC Groningen nam na twee minuten een voorsprong door een treffer van Jacob Ondrejka. Hij kopte raak uit een rebound. Meerdink tikte in de 9e minuut de gelijkmaker binnen voor AZ.

Rode kaart

In de tweede helft scoorde Brynjolfur Andersen Willumsson in de 47e minuut voor de bezoekers. Thom van Bergen zette FC Groningen na 54 minuten op 1-3 door een blunder van AZ-doelman Jari De Busser af te straffen. Vijf minuten later miste Meerdink een strafschop voor AZ. De spits gaf in de 61e minuut wel een assist op Ayoub Oufkir: 2-3. De Mexicaan Mateo Chávez maakte een kwartier voor tijd de gelijkmaker voor AZ.

Etienne Vaessen veroorzaakte in de slotfase een strafschop. De keeper kreeg geel voor een overtreding en moest met een rode kaart het veld verlaten toen hij al foeterend vanaf de lijn zijn tweede gele kaart kreeg. De vervangende doelman Pelle Boevink kon de inzet van Meerdink niet keren.