ENSCHEDE (ANP) - Scheidsrechter Joey Kooij baalde van zijn optreden in het thuisduel van FC Twente tegen Ajax (2-2). Bij een voorsprong van 1-2 voor de bezoekers onderbrak hij een veelbelovende aanval van de thuisploeg omdat hij van videoscheidsrechter Dennis Higler hoorde dat Wout Weghorst een strafschop had veroorzaakt. Bij het zien van de beelden zag hij het anders. Geen penalty voor Ajax, maar FC Twente was vooral boos dat hen de gelijkmaker was ontnomen.

"Ik baalde hier echt enorm van", reageerde Kooij na de wedstrijd bij ESPN. "Ik hoorde vanuit de VAR dat er werd teruggekeken naar een mogelijke handsbal. 'Stop het spel, stop het spel', hoorde ik."

"Ik baalde dat de VAR niet even wachtte, maar ik moet ook twee, drie seconden langer wachten", erkende Kooij, die in blessuretijd niet zag dat verdediger Lucas Rosa in blessuretijd aan het shirt van zijn tegenstander Ramiz Zerrouki trok. Op aandringen van de videoscheidsrechter ging hij dat moment aan de zijlijn bekijken. Vervolgens wees hij alsnog naar de stip en maakte Weghorst gelijk.