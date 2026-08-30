Messi leidt Inter Miami met vier goals naar ruime zege

MIAMI (ANP/AFP/RTR) - Lionel Messi heeft Inter Miami met vier doelpunten naar een 7-1-zege op CF Montréal geleid. Het was de eerste keer dat de Argentijnse vedette vier keer in één wedstrijd scoorde in de Amerikaanse voetbalcompetitie Major League Soccer. In zijn lange profcarrière was het de negende keer.

Messi zorgde vlak voor de rust voor de 2-1 na eerdere doelpunten van Casemiro (Miami) en Fabian Herbers voor de bezoekers. Hij maakte zijn tweede na de rust, zijn derde in de 83e minuut en zijn vierde uit een vrije trap in de extra tijd. Ook Luis Suárez en Alexander Shaw scoorden nog voor Miami.

Coach Guillermo Hoyos kwam superlatieven tekort om het optreden van Messi te beschrijven. "Er zijn geen woorden om zo'n voetballende schoonheid te beschrijven."

"Dit is wat het betekent om Messi in je team te hebben", zei ploeggenoot Casemiro. "We moeten van deze momenten genieten, want hij is een speler die geschiedenis schrijft."