Messi scherpt record op WK voetbal aan met negentien treffers

DALLAS (ANP) - Lionel Messi (39) heeft in de derde groepswedstrijd van Argentinië opnieuw gescoord. Hij heeft zijn eigen record als topscorer aller tijden op WK's in Dallas aangescherpt tot negentien doelpunten.

Messi schoot in de nacht van zaterdag op zondag als invaller tegen Jordanië in de 80e minuut een vrije trap raak. Het was zijn zesde doelpunt voor Argentinië op het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Argentinië gaat als groepswinnaar naar de laatste 32. De wereldkampioen van 2022 treft Kaapverdië in de zestiende finales.