Mexico en Zuid-Afrika door, Zuid-Korea derde en Tsjechië eruit

MEXICO-STAD (ANP) - Gastland Mexico gaat als groepswinnaar naar de zestiende finales van het WK voetbal. Het elftal van bondscoach Javier Aguirre versloeg Tsjechië in het Mexico City Stadium overtuigend met 3-0. Linksback Mateo Chávez van AZ maakte het eerste doelpunt voor 'El Tri'.

Mexico schaart zich met 9 punten uit drie wedstrijden bij de laatste 32 en speelt de zestiende finale in de eigen hoofdstad tegen een nummer 3 uit een andere groep. Zuid-Afrika, dat verrassend met 1-0 won van Zuid-Korea, is met 4 punten als tweede geëindigd. Zuid-Korea eindigde met 3 punten als derde en moet nog afwachten of het land bij de beste acht nummers 3 zit. Tsjechië is met 1 punt uitgeschakeld.