Mexicaanse keeper Ochoa krijgt als invaller speeltijd op zesde WK

MEXICO-STAD (ANP) - Guillermo Ochoa heeft bij zijn zesde deelname aan het wereldkampioenschap voetbal speeltijd gekregen. De 40-jarige Mexicaanse doelman werd woensdag (plaatselijke tijd) in de derde en laatste groepswedstrijd tegen Tsjechië door bondscoach Javier Aguirre in de 78e minuut als invaller in het veld gebracht. Mexico leidde op dat moment met 2-0 en was na twee duels al zeker van een plaats in de knock-outfase. Aguirre kon Ochoa daarom dat bijzondere moment gunnen.

Ochoa komt met zijn zes WK-deelnames op gelijke hoogte met de Argentijn Lionel Messi en de Portugees Cristiano Ronaldo. De twee sterspelers kwamen in tegenstelling tot Ochoa in actie op alle zes de toernooien. Ochoa kreeg alleen speelminuten op de WK's van 2014, 2018, 2022 en 2026. De nu 154-voudig international was reservekeeper in 2006 en 2010.

Mexico won alle drie de groepswedstrijden en kreeg tot dusverre geen doelpunt tegen op het WK.