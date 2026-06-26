Middenvelder Ceballos vertrekt na zeven seizoenen bij Real Madrid

MADRID (ANP/RTR) - Middenvelder Dani Ceballos vertrekt na zeven seizoenen bij Real Madrid. De 29-jarige Spanjaard kondigde zijn afscheid aan op X. Real Madrid bevestigde het vertrek kort daarop.

Ceballos kwam in 2017 over van Real Betis en speelde 215 wedstrijden voor de Madrilenen. Hij won zestien prijzen met de club, waaronder drie keer de Champions League. Tussen 2019 en 2021 speelde hij twee seizoenen op huurbasis bij Arsenal.

"Dit is geen gemakkelijke beslissing", meldde Ceballos op X. "Het is ook geen gemakkelijk jaar geweest en dat is misschien precies waardoor ik voelde dat het tijd was om een einde aan deze periode te maken en met hetzelfde enthousiasme waarmee ik hier arriveerde een nieuwe uitdaging aan te gaan."