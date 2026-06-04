ISTANBUL (ANP/AFP/RTR) - José Mourinho heeft een zaak aangespannen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) over disciplinaire sancties tijdens zijn periode als trainer bij de Turkse club Fenerbahçe, blijkt uit rechtbankdocumenten die het Franse persbureau AFP heeft ingezien. De sancties werden in november 2024 opgelegd door de Turkse voetbalbond TFF.

De bond bestrafte Mourinho destijds voor onsportief gedrag tegen supporters van een tegenstander tijdens een wedstrijd, en voor mediaoptredens waarin hij kritiek had op de arbitrage.

Mourinho vecht een schorsing van één wedstrijd en een boete aan. Volgens Mourinho heeft hij geen eerlijk proces gehad, omdat de tuchtcommissies van de TFF niet onafhankelijk zijn. Ook is de 63-jarige Portugees van mening dat zijn recht op vrijheid van meningsuiting zou zijn geschonden.

Het hof heeft de aanklacht in behandeling genomen en vragen gesteld aan de Turkse autoriteiten.