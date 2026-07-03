NAPELS (ANP) - De Italiaanse voetbalclub Napoli heeft Massimiliano Allegri aangesteld als nieuwe trainer. De 58-jarige Italiaan is de opvolger van Antonio Conte, die in mei zijn afscheid aankondigde. Hij tekende een contract in Napels tot medio 2029.

Allegri werd zelf in mei na een jaar ontslagen bij AC Milan. Hij was bezig aan zijn tweede periode in Milaan. De trainer was eerder ook coach van onder meer Juventus. In totaal veroverde hij tijdens zijn carrière als trainer zes landstitels in Italië.

Conte vertrok na twee jaar bij Napoli, ondanks een tweede plaats achter kampioen Internazionale. Een jaar eerder werd de club kampioen van de Serie A. Conte noemde "veel negativiteit" binnen Napoli als reden.