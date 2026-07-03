De Noorse prinses Ingrid Alexandra en haar broer prins Sverre Magnus reizen weer naar de Verenigde Staten om de Noorse voetballers aan te moedigen op het WK. De kinderen van kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit zitten zondag op de tribune in New York voor de wedstrijd tegen Brazilië, blijkt uit de agenda van het Noorse hof.

Het is de tweede WK-wedstrijd die Ingrid Alexandra en Sverre Magnus bezoeken. Zij waren eerder al getuige van de groepswedstrijd tussen Noorwegen en Senegal.

De Noorse voetballers wonnen eerder deze week met 2-1 van Ivoorkust en plaatsten zich zo voor de achtste finale van het kampioenschap.