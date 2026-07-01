NEW YORK (ANP/DPA) - Als de Verenigde Staten het WK voetbal winnen, stuurt de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA een voetbal naar de maan. Dat zei de topman van het agentschap, Jared Isaacman, op een persconferentie. "We gaan de bal daar brengen. Het is een beetje motivatie voor de Amerikaanse ploeg", zei hij. "Klaar de klus dus, Team USA."

De NASA stuurde eerder al een officieel exemplaar van de voetbal die tijdens het WK wordt gebruikt naar het internationale ruimtestation (ISS) ter gelegenheid van het toernooi.

Het gastland won groep D en speelt in de zestiende finales tegen Bosnië en Herzegovina. De wedstrijd begint donderdag om 02.00 uur Nederlandse tijd in San Francisco Bay Area Stadium.

De Amerikaanse voetballers hebben nog nooit een WK gewonnen, de voetbalsters zijn daarentegen viervoudig wereldkampioen.