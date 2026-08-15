TILBURG (ANP) - NEC heeft in de tweede helft ver afstand genomen van Willem II in Tilburg (1-4). De club kan zich nu richten op de thuiswedstrijd van woensdag tegen Bodø/Glimt in de play-offs van de Champions League.

De debuterende Adam Tahaui, overgekomen van Vitesse, maakte in blessuretijd van de eerste helft de openingstreffer voor NEC. Tjaronn Chery, Bryan Linssen en invaller Kaj Sierhuis scoorden in de tweede helft voor de bezoekers, die in het eerste competitieduel teleurstelden tegen Telstar (1-2).

De ingevallen Thomas Verheydt bepaalde de eindstand namens de gepromoveerde thuisploeg, die vorige week met dezelfde cijfers verloor bij Go Ahead Eagles.

Hamstringblessure

Kjetil Knutsen zat op de tribune in Tilburg. De trainer van Bodø/Glimt zag NEC slordig spelen in de openingsfase. De bezoekers ontsnapten twee keer toen Uriël van Aalst in scoringspositie kwam. Doelman Gonzalo Crettaz van NEC verslikte zich ook bijna in een afstandsschot van Jaden Slory. De linksbuiten is door Feyenoord verhuurd aan Willem II en verzuimde in het begin van de tweede helft gelijk te maken voordat NEC met drie treffers binnen een kwartier toesloeg.

Karst de Leeuw verdedigde het doel van Willem II. Hij verving Thomas Didillon-Hödl, die de komende maanden vanwege een hamstringblessure niet inzetbaar is. Bij NEC ontbraken Sami Ouaissa en Philippe Sandler. Zij raakten dinsdag geblesseerd in het thuisduel met Olympiakos en zijn naar verwachting weken uitgeschakeld.