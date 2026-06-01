ROTTERDAM (ANP) - Robert Eenhoorn wil op korte termijn zoveel mogelijk te weten komen over Feyenoord. "Ik wil veel analyseren en mensen leren kennen", zei de nieuwe algemeen directeur tijdens zijn presentatie in De Kuip. "Ik weet vanaf de buitenkant wat voor dossiers er spelen, maar daar wil je alle ins en outs van weten. Uiteindelijk wil ik de club laten groeien om tot prestaties te komen. Er ligt al een heel goede basis. We gaan proberen vanuit die basis zaken te verbeteren."

Volgens Eenhoorn kan Feyenoord snel nieuwe stappen maken. "Dennis te Kloese heeft het ook aardig gezegd: de club staat er financieel goed voor en het Champions League-ticket is binnen. Maar het aantal punten was te laag. Daar moeten we objectief naar kijken."

Te Kloese was algemeen en technisch directeur van Feyenoord. De club heeft beide functies gesplitst. Dévy Rigaux is overgekomen van Club Brugge en als technische baas aangesteld. Eenhoorn werkte tien jaar als algemeen directeur bij AZ en was eerder in beeld bij Feyenoord, waar de geboren Rotterdammer in het vijfde elftal voetbalde.