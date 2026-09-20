Onderzoek voetballer Xhaka om vermeende valse coronacertificaten

LUZERN (ANP/DPA) - Het Openbaar Ministerie van Luzern is een onderzoek gestart tegen voetballer Granit Xhaka, de aanvoerder van Sunderland en het Zwitserse nationale elftal, op verdenking van het verkrijgen van valse coronavaccinatiebewijzen. Dit bevestigde de politie van Luzern aan persbureau DPA.

Volgens Zwitserse mediaberichten verkreeg Xhaka de bewijzen van zijn arts zonder gevaccineerd te zijn. De arts wordt naar verluidt eveneens onderzocht vanwege het verstrekken van valse certificaten.

Xhaka (33) werd op het afgelopen WK met Zwitserland uitgeschakeld in de kwartfinales door Argentinië na een verlenging (1-3). De middenvelder speelt zijn clubvoetbal bij het Engelse Sunderland, de ploeg van de Nederlandse WK-gangers Brian Brobbey en Robin Roefs. Sunderland won woensdag met 1-0 van AZ in de Europa League.