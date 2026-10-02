LISSABON (ANP/RTR) - De klokkenluider achter Football Leaks, wiens onthullingen mede tot het onderzoek naar de financiële malversaties van Manchester City leidden, verliest zeer binnenkort zijn getuigenbescherming. Volgens zijn juridische team is de situatie van de Portugese hacker Rui Pinto 'kritiek', omdat hij over enkele dagen zijn beschermde woonadres moet verlaten zonder garantie op politiebescherming. "Zijn situatie is nu kritiek. De bedreigingen aan zijn adres zijn niet louter theoretisch; hij is afgelopen april in Lissabon aangevallen."

Pinto is de oprichter van Football Leaks, dat miljoenen vertrouwelijke documenten uit de voetbalwereld publiceerde. Het ging om transferovereenkomsten, contracten en andere financiële afspraken. Hij werd in 2019 in Hongarije gearresteerd en vervolgens uitgeleverd aan Portugal. Daar werkte hij mee met de autoriteiten en werd onder getuigenbescherming geplaatst. Zijn onthullingen droegen bij aan het onderzoek naar Manchester City, dat schuldig is bevonden aan talrijke overtredingen van de financiële regels.