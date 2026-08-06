LONDEN (ANP) - De Engelse voetbalbond (FA) heeft een brief gestuurd aan de FIFA waarin de bond steun voor de herverkiezing van Gianni Infantino als voorzitter van de wereldvoetbalbond intrekt. Dat melden Britse media waaronder de BBC en Sky News. De positie van Infantino staat onder grote druk sinds de aankondiging van een, inmiddels ingetrokken, investeringsplan rond het WK voetbal.

Eerder trokken de voetbalbonden van Wales, Servië en Finland publiekelijk hun steun in voor de herverkiezing van Infantino in maart 2027. Ook de bond van Zweden heeft aangegeven zijn kandidatuur niet te zullen steunen. Dat land was een van de weinige landen die tot nog toe geen steun uitspraken voor de herverkiezing van de FIFA-voorzitter.