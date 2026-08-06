LUQUE (ANP) - De Zuid-Amerikaanse voetbalbond CONMEBOL pleit voor "institutionele integriteit" bij wereldvoetbalbond FIFA. Ook juicht de bond het intrekken van het omstreden WK-investeringsplan van de FIFA toe, meldt zij in een verklaring.

"Wij spreken onze unanieme bezorgdheid uit over de herhaalde eenzijdige acties die zijn ondernomen zonder de dialoog aan te gaan of gebruik te maken van de institutionele mechanismen voor de behandeling van dit soort situaties", staat in een donderdag gepubliceerde verklaring op de website. "Wanneer deze principes verloren gaan, verliest het voetbal en verliezen we allemaal."

De bond ging niet in op de positie van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De CONMEBOL telt tien leden en voorzitter Alejandro Dominguez wordt beschouwd als een bondgenoot van de Italiaanse Zwitser. Infantino bood woensdag bij een spoedvergadering in Rabat zijn excuses aan voor het plan en behield de steun van het FIFA-bestuur. De UEFA en de KNVB zegden zaterdag het vertrouwen in hem op.