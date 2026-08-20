Openingsduel en finale WK vrouwenvoetbal 2027 in Maracanã

ZÜRICH (ANP) - De openingswedstrijd en de finale van het WK vrouwenvoetbal van volgend jaar in Brazilië vinden plaats in het iconische stadion Maracanã. Het stadion in Rio de Janeiro met een capaciteit van zo'n 80.000 toeschouwers heeft ook een kwartfinale en een halve finale toegewezen gekregen. Maracanã was ook het decor van de WK-finale van 2014 bij de mannen.

De andere halve finale wordt gespeeld in São Paulo. Daar werkt gastland Brazilië ook een van zijn drie groepswedstrijden af, naast het openingsduel in Rio en een duel in hoofdstad Brasília.

"Ik krijg nu al kippenvel als ik denk aan de ongelooflijke passie, kleur en energie die Braziliaanse fans naar het toernooi zullen brengen wanneer ze de wereld verwelkomen in de acht bruisende speelsteden", reageerde voorzitter Gianni Infantino van wereldvoetbalbond FIFA. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA weigert voorlopig deel te nemen aan evenementen van de FIFA vanwege de gang van zaken rond het inmiddels ingetrokken investeringsplan van Infantino.