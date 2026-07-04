Oranje-international De Roon spreekt van 'racistische kneuzen'

DEN HAAG (ANP) - Oranje-international Marten de Roon heeft na de uitschakeling op het WK voetbal tegen Marokko via Instagram de Nederlandse supporters bedankt. "Ik ben de trainer, de jongens, de staf en het Nederlands publiek (behalve de racistische kneuzen) zo ontzettend dankbaar voor de ongelooflijke steun", schreef hij.

Het Nederlands elftal verloor in de zestiende finales in de benodigde strafschoppenserie van Marokko na gemiste penalty's van Justin Kluivert, Quinten Timber en Crysencio Summerville. Zij werden na afloop op sociale media geconfronteerd met discriminerende, racistische en haatdragende opmerkingen. De KNVB meldde vrijdag naar aanleiding hiervan aangifte te doen van groepsbelediging.

De Roon, die 44 interlands voor Oranje speelde, noemde verder het geloof in de groep om voor het eerst wereldkampioen te worden. Ook stond de middenvelder stil bij het vertrek van bondscoach Ronald Koeman, die "veel heeft betekend" en dinsdag bekendmaakte te stoppen.