AMSTERDAM (ANP) - Het Nederlands elftal heeft zich met een monsterzege op Griekenland (7-0) nagenoeg geplaatst voor de kwartfinales van de Nations League. Oranje kan zich maandag in het uitduel met Duitsland zelfs een nederlaag met dubbele cijfers veroorloven voor een plek bij de laatste acht van het toernooi.

Nederland staat na de eclatante overwinning met 11 punten alleen op kop in de poule, gevolgd door Duitsland en Griekenland met 8 punten. Deze drie landenploegen eindigen gelijk in de poule als Nederland maandag van Duitsland verliest en de Grieken van Servië winnen.

Op basis van het doelsaldo van alle onderlinge wedstrijden van de drie teams kan Oranje een plekje bij de beste twee alleen in theorie nog ontgaan. Oranje heeft na duels met Duitsland en Griekenland een positief saldo van zeven treffers. De Grieken staan na vier duels met Duitsland en Nederland zes doelpunten in de min. Nederland eindigt ook met een negatief saldo van zes treffers in duels met Duitsland en Griekenland als het maandag met 13-0 verliest in Berlijn. Oranje wordt groepswinnaar als het niet verliest van de Duitsers.

Frenkie de Jong

Oranje hield vooraf rekening met een lastige thuiswedstrijd tegen de Europees kampioen van 2004. Zonder de geblesseerde Virgil van Dijk en Brian Brobbey speelde de thuisploeg de bezoekers in de eerste helft helemaal overhoop. Crysencio Summerville kreeg in de zesde minuut de openingstreffer cadeau van de blunderende verdediger Konstantinos Mavropanos. Daarna wervelde Oranje met snelle combinaties richting het doel van de Grieken. Tijjani Reijnders speelde met drie treffers binnen 22 minuten een hoofdrol.

De aanvallende middenvelder tekende voor 2-0 op aangeven van Joey Veerman. Hij maakte 3-0 na een prachtige aanval opgezet door Jurriën Timber en Donyell Malen en tikte ook een voorzet van Denzel Dumfries binnen (4-0). Jurriën Timber maakte vlak voor rust het vijfde doelpunt. De rechtsback van Arsenal speelde links in de defensie van Oranje doordat Micky van de Ven de geblesseerde Van Dijk in het centrum van de defensie verving.

Frenkie de Jong keerde als aanvoerder terug bij Oranje na een knieblessure die hij op het WK opliep. De spelmaker bleef na rust achter in de kleedkamer. Met de voor De Jong ingevallen Teun Koopmeiners was het even wennen voor de thuisploeg. Maar in de 59e minuut maakte Jurriën Timber zijn tweede doelpunt van de wedstrijd. Donyell Malen vierde drie minuten later zijn doelpunt (7-0) uitbundig. De spits maakte dit jaar al 22 competitietreffers voor AS Roma. Dit was pas zijn eerste treffer in 2026 voor de nationale ploeg.