THESSALONIKI (ANP) - Het Nederlands elftal heeft een eerste nederlaag onder leiding van bondscoach Xavi Hernández moeizaam voorkomen. De uitwedstrijd tegen Griekenland eindigde in Thessaloniki in 2-2. Bij rust keek Oranje nog tegen een achterstand van 2-0 aan.

Griekenland blijft in groep 2 van de A-divisie van de Nations League dankzij het gelijkspel koploper met 7 punten uit drie duels, gevolgd door Nederland (5 punten) en Duitsland (4 punten). Oranje treft zondag in Eindhoven de puntloze hekkensluiter Servië.

Oranje speelde voor rust de slechtste helft sinds Xavi het in augustus van Ronald Koeman overnam. De Spanjaard koos er na de zege van zondag bij Servië (1-2) voor om middenvelders Ryan Gravenberch en Tijjani Reijnders aan de kant te houden en te starten met Quinten Timber en Guus Til.

Achterstand

Griekenland zorgde na balverlies van Joey Veerman in de zesde minuut met een schot voorlangs voor het eerste gevaar. Oranje was aanvallend machteloos en kwam in het eerste deel niet verder dan een ongevaarlijk schot uit de tweede lijn van Crysencio Summerville.

Nederland was in de dertiende minuut al dicht bij een achterstand, maar de scheidsrechter keurde een doelpunt af omdat voormalig AZ-spits Vangelis Pavlidis buitenspel stond. Het elftal van Xavi had weinig van die waarschuwing geleerd en kreeg halverwege de eerste helft de 1-0 alsnog tegen. Na een lange pass verloor Denzel Dumfries een kopduel, waarna Virgil van Dijk aanvaller Fotis Ioannidis de bal binnen liet schieten.

Aansluitingstreffer

Oranje stelde daar weinig tegenover en zag Griekenland in de blessuretijd van de eerste helft verder uitlopen. Na een verkeerde terugspeelpass van Ruben van Bommel konden de Grieken de bal overnemen. Jurriën Timber liet invaller Giorgos Masouras uit zijn rug weglopen en scoren: 2-0.

Xavi haalde Quinten Timber en Til in de rust naar de kant en greep terug naar Gravenberch en Reijnders. Verder verving Noa Lang linksbuiten Van Bommel. Oranje nam de wedstrijd stevig in handen en Van Dijk kopte na een klein uur spelen uit een hoekschop de aansluitingstreffer binnen.

Gelijkmaker

Griekenland kwam er niet meer aan te pas en moest zich beperken tot tegenhouden. Dumfries maakte gelijk, maar bleek daarbij buitenspel te hebben gestaan.

Het grote overwicht leverde in de 89e minuut alsnog de gelijkmaker op. Reijnders schoot van dichtbij hard binnen. Oranje was daarna ook nog in de buurt van de winst, maar de Grieken hielden stand.