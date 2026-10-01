KOPENHAGEN (ANP) - De voetballers van Portugal hebben zonder vedette Cristiano Ronaldo tegen Denemarken de derde zege in de Nations League geboekt. In Kopenhagen wonnen de Portugezen met 4-2 na eerdere zeges op Wales en Noorwegen.

Ronaldo had woensdagavond, na uitspraken van bondscoach Jorge Jesus op de persconferentie, het trainingskamp van Portugal verlaten. Jesus gaf een dag later Rafael Leão het shirt met nummer 7, dat Ronaldo de afgelopen jaren had gedragen.

Portugal kwam al vroeg op voorsprong door een treffer van João Cancelo. Mikkel Damsgaard maakte tien minuten later gelijk. Portugal ging door een treffer van Gonçalo Ramos alsnog met een voorsprong de rust in.

Rasmus Højlund bracht de Denen na de rust voor de tweede keer op gelijke hoogte. Vitinha zorgde voor de derde Portugese treffer en João Félix bepaalde met het vierde doelpunt de eindstand.