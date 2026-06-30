Oranje tegen Marokko opnieuw na strafschoppen uitgeschakeld op WK

GUADALUPE (ANP) - Het Nederlands elftal heeft zich op het wereldkampioenschap voetbal niet geplaatst voor de achtste finales. Bondscoach Ronald Koeman zag zijn elftal in het Monterrey Stadium in Guadalupe na strafschoppen verliezen van Marokko. Na een eindstand van 1-1 nam Marokko de strafschoppen beter: 3-2.

Voor het Nederlands elftal misten Justin Kluivert, Quinten Timber en Crysencio Summerville de strafschoppen. Neil El Aynaoui en Achraf Hakimi faalden bij Marokko. PSV'er Ismael Saibari schoot de winnende strafschop binnen.

De vorige twee WK's waar Oranje aan meedeed, volgde ook uitschakeling na strafschoppen. In 2014 verloor Nederland in de halve finale van Argentinië en ook in 2022 nam Argentinië de strafschoppen beter dan het Nederlands elftal, toen in de kwartfinale.

Doelpunten

Cody Gakpo had in de 72e minuut de score voor Nederland geopend. Verdediger Issa Diop kopte Marokko in de blessuretijd langszij.

Marokko neemt het zaterdag in de achtste finales in Houston op tegen Canada.