Oranje verliest van Marokko en verlaat WK weer na strafschoppen

GUADALUPE (ANP) - Voor het Nederlands elftal is het grootste WK voetbal aller tijden voorbij. Oranje verloor in de zestiende finale van Marokko na strafschoppen (2-3), na een gelijke stand na reguliere speeltijd en verlenging (1-1).

Voor Nederland scoorden Teun Koopmeiners en Wout Weghorst vanaf elf meter. Justin Kluivert, Quinten Timber en Crysencio Summerville misten hun penalty. Aanvoerder Virgil van Dijk nam geen strafschop.

Marokko was de gevaarlijkste ploeg in reguliere speeltijd en verlenging, maar kwam in de 72e minuut op achterstand toen Wout Weghorst in het veld was gekomen.

Gakpo

De spits stuurde met één van zijn eerste balcontacten de opnieuw goed spelende Crysencio Summerville weg. De buitenspeler bereikte al vallend Cody Gakpo, die zijn treffer in tranen vierde. De aanvaller maakte zaterdag het verlies van zijn ongeboren zoontje tijdens de zwangerschap van zijn vriendin bekend.

Vervolgens kwam Oranje nog meer onder druk te staan maar leek het overeind te blijven, tot Issa Diop aanvoerder Van Dijk in blessuretijd in de lucht klopte en met zijn hoofd scoorde. In de verlenging redde keeper Bart Verbruggen zijn ploeg toen Soufiane Rahimi alleen voor hem opdook.

Koeman

Het contract van Ronald Koeman loopt af en het zal snel duidelijk worden of hij mag en wil blijven. Oranje won tijdens de tweede termijn van de huidige bondscoach geen enkele keer van een land uit de top 25 van de wereldranglijst Tegen Marokko ging het voor de vijftiende keer op rij mis. Met uitschakeling in de zestiende finale is Oranje ver van de doelstelling van een plek in de halve finale en liefst meer gebleven.

Het strijdplan van Koeman met vijf verdedigers werkte niet. Oranje kwam in de eerste helft niet verder dan een gevaarlijk afstandsschot van Micky van de Ven. Nederland verdedigde compacter met een extra verdediger, maar was opnieuw kwetsbaar na spelhervattingen. Het ging bijna mis na een corner toen Brian Brobbey zijn tegenstander Neil El Aynaoui uit het oog was verloren. Vlak voor rust verzuimde Ismael Saibari de openingstreffer te maken na een vrije trap.

In de tweede helft bleef Marokko de gevaarlijkste ploeg. Hakimi stond net buitenspel toen hij de lat raakte en werd een keer gestuit door een fantastische tackle van Van de Ven. Gakpo leek voor opluchting te zorgen (1-0), maar Diop liet Marokko ontsnappen in blessuretijd (1-1), waarna Oranje net als op de WK's van 2014 en 2022 na strafschoppen werd uitgeschakeld.