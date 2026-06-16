Oranje-tegenstander Tunesië krijgt Renard als nieuwe bondscoach

TUNIS (ANP/BELGA/AFP) - De bondscoach van Tunesië, Sabri Lamouchi, is ontslagen na de 5-1-nederlaag tegen Zweden, meldt de Tunesische voetbalfederatie (FTF) op de nationale televisie. Lamouchi wordt vervangen door Hervé Renard, die tot enkele maanden geleden bondscoach van Saudi-Arabië was.

Maandag zong al rond dat Lamouchi zou moeten vertrekken als bondscoach van de Oranje-tegenstander op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

De Franse Renard moest twee maanden geleden zelf vertrekken bij Saudi-Arabië.

Tunesië is op 25 juni de laatste tegenstander van Nederland in de groepsfase. Het Noord-Afrikaanse land speelt zondag nog tegen Japan.