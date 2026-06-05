ORANGEBURG (ANP) - De spelers van het Nederlands elftal hebben tijdens een training van ruim een uur kennisgemaakt met de weersomstandigheden in de Verenigde Staten. Ze oefenden in de brandende zon op het trainingscomplex van New York City FC in Orangeburg, waar de temperatuur opliep tot boven de 30 graden.

Bondscoach Ronald Koeman beschermde zijn hoofd met een honkbalpet. De spelers dronken herhaaldelijk uit bidons. Oranje is in Orangeburg omdat het zich zo goed mogelijk wil voorbereiden op het klimaat in Kansas City, waar het tijdens de groepsfase van het WK verblijft.

Dat lijkt een goede beslissing, want in Orangeburg, een gemeente die 50 kilometer ten noorden van New York ligt, is het op dit moment beduidend warmer dan in Zeist, waar de temperatuur vrijdag niet verder opliep dan 18 graden.

Luchtvochtigheid

In Kansas City is het vaak nog iets warmer dan in de regio New York. De luchtvochtigheid is daar vaak ook veel hoger. Oranje went niet alleen aan het klimaat. De nationale ploeg verblijft ook in een andere tijdzone. In New York en omstreken is het zes uur vroeger dan in Nederland. In Kansas City is het weer een uur vroeger dan in New York.

Japan is op 14 juni in Dallas de eerste tegenstander van Nederland op het WK. Zweden is op 20 juni de tweede tegenstander in Houston. De laatste poulewedstrijd tegen Tunesië begint in Kansas City op 26 juni om 1.00 uur Nederlandse tijd.

De stadions in Dallas en Houston hebben airconditioning en een dak dat dicht kan. De medische staf van Oranje verwacht dat de nationale ploeg op 26 juni tegen Tunesië aardig gewend is aan voetballen in de hitte en hoge luchtvochtigheid.