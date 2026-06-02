ZEIST (ANP) - Het Nederlands elftal is met een fitte selectie begonnen aan de laatste training voor de oefeninterland van woensdagavond tegen Algerije in De Kuip. Bondscoach Ronald Koeman staat met 25 spelers van zijn selectie voor het WK op het veld in Zeist. Alleen Jurriën Timber ontbreekt nog. De verdediger maakte zaterdag na ruim twee maanden blessureleed zijn rentree voor Arsenal in de finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain en sluit donderdag aan.

Ian Maatsen en Lutsharel Geertruida trainen ook mee. Zij zijn niet opgenomen in de WK-selectie, maar staan wel op een reservelijst. Koeman mag tot een dag voor de eerste WK-groepswedstrijd tegen Japan een vervanger oproepen als iemand ernstig geblesseerd of ziek is. Maatsen en Geertruida zitten ook bij de selectie voor het oefenduel met Algerije. Behalve Timber ontbreekt ook de geschorste Denzel Dumfries bij Oranje.

De training van Oranje is een kwartier toegankelijk voor de media. Daarna oefent de nationale ploeg besloten. De bondscoach geeft vanaf 14.30 uur een persconferentie. Doelman Bart Verbruggen schuift ook aan.

Nederland neemt tijdens de zogenoemde 'uitzwaaiwedstrijd' tegen Algerije afscheid van het Oranjelegioen in een uitverkochte Kuip. Koeman en zijn spelers vertrekken donderdagmiddag naar New York voor een trainingskamp en oefenduel op 8 juni tegen Oezbekistan. Voor Oranje begint het WK op 14 juni met een wedstrijd tegen Japan in Dallas. Zweden is op 20 juni de tweede tegenstander in Houston. De laatste poulewedstrijd tegen Tunesië begint in Kansas City op 26 juni om 1.00 uur Nederlandse tijd en is niet eerder dan 2.45 uur in de nacht afgelopen.