KANSAS CITY (ANP) - Het Nederlands elftal is zonder Bart Verbruggen begonnen aan de eerste training in Kansas City, waar de nationale ploeg tijdens de groepsfase van het WK verblijft. De doelman liet zich even zien op het veld, maar ging snel weer met een fysiotherapeut naar binnen. Bondscoach Ronald Koeman geeft na de oefensessie een medische update over hem.

De 23-jarige Verbruggen viel maandag geblesseerd uit tijdens het gewonnen oefenduel met Oezbekistan (2-1). Hij viel na een botsing met een international van Oezbekistan hard op zijn heup. Oranje speelt zondag het eerste duel op het WK tegen Japan in Dallas Stadium in Arlington.

Verbruggen is de eerste doelman van het Nederlands elftal. Hij werd tegen Oezbekistan vervangen door Mark Flekken. Robin Roefs zit ook in de WK-selectie en verdedigde vorige week het doel tegen Algerije.

Geblesseerden

Koeman wilde afgelopen week nog niet zeggen wie zijn tweede doelman is. De bondscoach overwoog vorige maand om een vierde doelman naar het WK mee te nemen, maar uiteindelijk werd besloten dat Justin Bijlow in zijn eigen omgeving zijn conditie op peil houdt.

Koeman zag maandag verdediger Jurriën Timber geblesseerd afhaken. De bondscoach kan tijdens het WK ook geen beroep doen op Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij, Xavi Simons, Jerdy Schouten en Emmanuel Emegha. Oranje traint voor 1500 toeschouwers in KC Current Training Facility, het trainingscomplex van de professionele Amerikaanse vrouwenvoetbalclub uit Kansas City. Veel aanwezige Amerikanen dragen oranje shirts.