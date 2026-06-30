Oranje weet al acht duels op rij de nul niet te houden

GUADALUPE (ANP) - Het Nederlands elftal wist in de wedstrijd tegen Marokko in de zestiende finales van het wereldkampioenschap voetbal opnieuw de nul niet te houden. Issa Diop maakte in de blessuretijd van de tweede helft gelijk (1-1), waarna Marokko de strafschoppen beter nam.

Het was de achtste wedstrijd op rij dat Oranje minimaal een doelpunt incasseerde. Het elftal van bondscoach Ronald Koeman bleef op 17 november, in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Litouwen, voor het laatst zonder tegentreffer: 4-0.

Daarna speelde Nederland tegen Noorwegen (2-1), Ecuador (1-1), Algerije (0-1), Oezbekistan (2-1), Japan (2-2), Zweden (5-1), Tunesië (3-1) en dus Marokko (1-1).

Ongeslagen reeks

Nederland breidde de ongeslagen status in de reguliere speeltijd van WK-wedstrijden wel verder uit, zonder daar iets aan te hebben. De laatste nederlaag binnen negentig minuten dateert van het WK van 2006 in Duitsland, toen Portugal in de achtste finale te sterk was (1-0). In 2010 won Nederland alle wedstrijden, behalve de finale tegen Spanje. Dat gebeurde na verlenging, buiten de reguliere speeltijd om dus.

Ook bij de WK's van 2014 en 2022 verloor Oranje niet in de reguliere speeltijd. Uitschakeling volgde beide eindtoernooien na strafschoppen tegen Argentinië, in respectievelijk de halve finale en kwartfinale. Aan het WK van 2018 deed Nederland niet mee.

Dit WK bleef Oranje ongeslagen in de drie groepswedstrijden en volgde dus opnieuw uitschakeling na strafschoppen, tegen Marokko.