Oranje werkt met complete groep toe naar duel met Marokko

KANSAS CITY (ANP) - Het Nederlands voetbalelftal is met een complete selectie de voorbereiding begonnen op de wedstrijd tegen Marokko in de zestiende finales van het wereldkampioenschap. Een dag na de zege van 3-1 op Tunesië verscheen bondscoach Ronald Koeman vrijdag met al zijn 26 spelers op het veld van KC Current in Kansas City.

Zoals gebruikelijk op de dag na een wedstrijd op een eindtoernooi, werken de elf basisspelers een hersteltraining af, te beginnen op hometrainers aan de rand van het veld. De vijf spelers die tegen Tunesië invielen, trainen samen met de internationals die niet in actie kwamen.

Nederland eindigde dankzij de zege als eerste in groep F en werd daardoor gekoppeld aan Marokko, de nummer 2 uit groep C. De ontmoeting tussen de huidige nummers 7 (Nederland) en 6 (Marokko) van de wereldranglijst begint in de nacht van maandag op dinsdag om 03.00 uur, Nederlandse tijd.