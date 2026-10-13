GETAFE (ANP) - Dani Carvajal, voormalig aanvoerder van Real Madrid, vervolgt zijn voetbalcarrière bij Getafe. De club uit Spanje meldt op zijn website dat de 34-jarige verdediger heeft getekend tot het einde van dit seizoen.

Carvajal vertrok afgelopen zomer transfervrij bij Real Madrid, de club waar hij in totaal dertien seizoenen in het eerste elftal speelde. Met Real won hij zes keer de Champions League, werd hij vier keer landskampioen en won hij twee keer de Spaanse beker.

De 51-voudig Spaans international kende vorig seizoen veel blessureleed en werd niet opgeroepen voor het WK voetbal, waar Spanje de wereldbeker won.

Getafe staat momenteel veertiende in La Liga.