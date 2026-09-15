Oud-profvoetballer Ammi op 45-jarige leeftijd overleden

SITTARD (ANP) - Oud-profvoetballer Ahmed Ammi is op 45-jarige leeftijd overleden. Dat meldt Fortuna Sittard, waar hij de afgelopen jaren als hoofdtrainer van het oudste jeugdteam werkzaam was.

"Enige tijd geleden werd Ahmed geconfronteerd met een zware diagnose. Vanaf dat moment vocht hij met enorme moed en vastberadenheid tegen kanker. Helaas heeft hij die strijd niet kunnen winnen", aldus Fortuna Sittard.

Rechtervleugelverdediger Ammi voetbalde in Nederland voor VVV-Venlo, NAC Breda en ADO Den Haag. In 2014 beëindigde hij zijn loopbaan.