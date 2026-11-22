PARIJS (ANP/DPA) - Paris Saint-Germain vreest dat Désiré Doué lange tijd is uitgeschakeld. De Franse international heeft vermoedelijk een zware knieblessure opgelopen in de wedstrijd van zaterdag tegen OGC Nice.

Doué, een belangrijke aanvaller in de ploeg van coach Luis Enrique, zakte kort voor rust schreeuwend van de pijn ineen en moest per brancard het veld af. "Het gaat overduidelijk om een ernstige knieblessure. Het hoort bij het leven als prof op het hoogste niveau", zei de coach van de Franse kampioen. "Je moet het accepteren. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij goed zal herstellen en sterker terugkeert."

Voor PSG is dit de tweede zware tegenslag in korte tijd; sterspeler Khvicha Kvaratskhelia scheurde enkele weken geleden een kruisband en is naar verwachting maandenlang niet inzetbaar.