Portugal blijft in eerste WK-duel steken op 1-1 tegen Congo

HOUSTON (ANP) - Portugal heeft in zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal niet kunnen winnen van de Democratische Republiek Congo. De ploeg van sterspeler Cristiano Ronaldo, die met zijn zesde WK-deelname het kersverse record van Lionel Messi evenaarde, kwam in het Houston Stadium niet verder dan 1-1.

João Neves kopte Portugal al snel op voorsprong, waarna Yoane Wissa vlak voor rust met een kopbal de 1-1 van Congo maakte. Het was het eerste doelpunt ooit voor het Afrikaanse land op een WK. Ronaldo wist in de tweede helft twee kansen niet te benutten.

De voorbereiding van Congo op het WK werd enigszins verstoord door de ebola-uitbraak in het land. Aangezien het grootste deel van de selectie actief is in Europa, hoefden de meeste spelers echter niet in quarantaine.

Corner

Bij de enige andere WK-deelname van Congo in 1974 werd onder de naam Zaïre drie keer verloren, met de doelcijfers 0-14. Een vergelijkbaar scenario leek denkbaar tijdens de openingsfase in Houston. Portugal opende de score al in de zesde minuut. Na een voorzet van Pedro Neto kopte Neves raak.

Het meeste balbezit was in het restant van de eerste helft voor Portugal, maar de ploeg kwam niet verder dan een paar dreigende acties van Nuno Mendes en een schot voorlangs van Bruno Fernandes. Congo, dat zich al een paar keer had laten zien voor het doel van keeper Diogo Costa, sloeg vervolgens vlak voor rust toe. De vrijgelaten Wissa kopte een kort genomen corner binnen: 1-1.

Beide ploegen waren in het eerste kwartier na rust dicht bij een voorsprong. Een treffer van Portugal-verdediger João Cancelo werd afgekeurd om buitenspel, waarna Cédric Bakambu namens Congo op de paal schoot. De goed ingevallen Francisco Conceição legde daarna twee keer een bal klaar voor Ronaldo, maar de inzetten van de aanvaller vlogen naast.