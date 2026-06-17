Media: ziekenhuismedewerker wilde dossier Catherine verkopen

Een voormalig medewerker van het ziekenhuis waar prinses Catherine twee jaar geleden werd opgenomen, heeft geprobeerd de medische dossiers van de prinses van Wales te verkopen. De persoon heeft woensdag na afronding van een strafrechtelijk onderzoek door toezichthouder Information Commissioner's Office (ICO) een waarschuwing gekregen, melden Britse media.

Volgens de toezichthouder was er sprake van "het opzettelijk misbruiken van zeer gevoelige persoonsgegevens en een aanbod om deze tegen betaling openbaar te maken, wat een grove schending van het vertrouwen vormt", zo staat in de uitspraak waarin niet wordt vermeld dat het om het dossier van Catherine ging. "Wij zijn tot de conclusie gekomen dat een waarschuwing de juiste en proportionele handhavingsmaatregel is", voegde de ICO daaraan toe.

In maart 2024 werd al bekend dat het bewuste ziekenhuis, The London Clinic, stappen ondernam naar aanleiding van het datalek. Catherine onderging er destijds een buikoperatie. Tijdens die ingreep ontdekten artsen dat de prinses aan kanker leed. In hetzelfde ziekenhuis werd ook koning Charles behandeld.

Volgens The Telegraph had de berispte medewerker de kliniek al verlaten na een intern onderzoek.