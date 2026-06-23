Portugal ruim langs Oezbekistan op WK met hoofdrol Ronaldo

HOUSTON (ANP) - Portugal heeft zijn tweede wedstrijd op het WK voetbal met 5-0 gewonnen van Oezbekistan. Een hoofdrol was weggelegd voor Cristiano Ronaldo met twee doelpunten. Nuno Mendes en Rafael Leão scoorden een keer en er was een eigen doelpunt van Oezbekistan.

Na een eerder gelijkspel tegen Congo (1-1) komt Portugal op 4 punten en is de ploeg van bondscoach Roberto Martínez zo goed als zeker van de volgende ronde. Oezbekistan moet na twee nederlagen vrezen voor uitschakeling.

In de beginfase werd het krachtsverschil tussen de twee landen direct duidelijk. Bruno Fernandes schoot via een Oezbeekse verdediger over en Ronaldo kon zijn voet net niet tegen een voorzet vanaf de flank zetten. Maar al in de 6e minuut was het raak. Ronaldo schoot een voorzet van João Cancelo overtuigend binnen bij de eerste paal. Daarmee werd de 41-jarige spits de eerste voetballer die op zes verschillende WK's wist te scoren.

Doelpunten

Tien minuten later stond Ronaldo net buiten het strafschopgebied klaar voor een vrije trap, maar die liet hij aan Mendes die de 2-0 binnenschoot. Na de drinkpauze beleefde Oezbekistan een lichte opleving en dacht het te scoren via een fraai afstandsschot van Aziz G'aniyev. Dat doelpunt werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd vanwege een overtreding in aanloop naar het schot. Kort voor rust maakte Ronaldo de 3-0 op aangeven van Fernandes. In de blessuretijd van de eerste helft was hij dicht bij een hattrick, maar zijn stift werd van de lijn gehaald door Abdukodir Khusanov.

Bijna wist Portugal na rust opnieuw te scoren uit een variant van een vrije trap. Ronaldo liep langs de bal die hij vervolgens met een hoge bal aangespeeld kreeg, maar zijn schot stuitte op doelman Abduvohid Ne'matov. Uit de hoekschop die volgde kwam de 4-0 alsnog, als eigen goal op naam van Abduvohid Ne'matov. Invaller Rafael Leão bepaalde de eindstand op 5-0.

De andere landen in groep K, Colombia en Congo, spelen in de nacht van dinsdag op woensdag om 04.00 uur Nederlandse tijd tegen elkaar. In de laatste speelronde speelt Portugal tegen Colombia, Oezbekistan treft Congo.