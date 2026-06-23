Reijnders ziet Oranje groeien, maar veel dingen moeten nog beter

KANSAS CITY (ANP) - Tijjani Reijnders ziet het Nederlands elftal groeien op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. "Het gevoel is goed na Zweden", doelt hij op de ruime winst (5-1) in het tweede duel van Oranje op de grootste mondiale eindronde met 48 deelnemers en 104 wedstrijden. "Er zijn voldoende dingen die beter kunnen. Daar praten we over en hebben we net op getraind."

Oranje scoorde vijfmaal tegen Zweden, maar had ook zomaar drie of vier treffers kunnen incasseren. Dat had volgens Reijnders ook te maken met het middenveld dat hij samen met Frenkie de Jong en Ryan Gravenberch vormt. "We moeten onszelf soms beter positioneren. Met alle respect voor Zweden, maar er zijn op dit toernooi ploegen die beter met ruimtes omgaan."

Reijnders speelt bij Oranje aanvallender dan bij zijn club Manchester City. Op het WK komt hij nog te weinig in posities waarin hij kan scoren. Tegen Zweden sprintte hij regelmatig de diepte in. Hoe vaak hij ook met zwaaiende armen om een bal vroeg, ze bleven hem over het hoofd zien. "Jan Paul van Hecke zag me soms niet. Ook dat moeten we beter afstemmen", zegt de middenvelder.

Opportunisme

De 27-jarige Reijnders weet inmiddels hoe opportunistisch mensen met Oranje meeleven. Na teleurstellende oefenduels met Algerije en Oezbekistan en een gelijkspel tegen Japan (2-2) zou Oranje volgens velen snel weer op Schiphol landen. Na vijf treffers tegen Zweden lonken de wereldtitel en rondvaart door de Amsterdamse grachten. "We hebben een ervaren groep die niet met het grootste enthousiasme of ergste negativiteit meegaat", ziet hij. "Iedereen geeft zijn mening. Dat geldt voor Virgil van Dijk maar ook de 20-jarige Jorrel Hato."

Als de internationals elkaar onvoldoende corrigeren, is daar altijd nog Ronald Koeman. "De bondscoach is direct en draait er niet omheen. Goed is goed en slecht is slecht. Ik vind het fijn dat hij ons soms vrijheid geeft en dat we het hotel uit mogen. Ik mis die kleine het meest", doelt hij op zijn zoontje van 2 jaar. "Mijn familie en schoonfamilie zijn ook hier. Het is soms lekker om samen iets te eten en niet over voetbal te praten."

Oranje strijdt in de Nederlandse nacht van donderdag op vrijdag tegen Tunesië om de winst van groep F in het Kansas City Stadium, dat vermoedelijk oranje kleurt. "Tegen Zweden was 75 procent van het stadion oranje. Dat geeft veel motivatie", vertelt de 34-voudig international die het niet uitmaakt of Brazilië, Marokko of Schotland de tegenstander in de zestiende finales wordt. "Als we de poule winnen, spelen we in Monterrey", weet hij. "Daar staat een prachtig stadion."