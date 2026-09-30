Premier Burnham hoopt dat eigenaars Manchester City niet verkopen

MANCHESTER (ANP) - De Britse premier Andy Burnham hoopt dat de eigenaren van Manchester City de club niet gaan verkopen nu de club schuldig is bevonden aan ernstige overtredingen van financiële regels van de Premier League. "Het zou erg zorgelijk zijn als we ze verliezen", zei Burnham woensdag tegen de BBC over de eigenaren uit de Verenigde Arabische Emiraten.

"Ze zijn een zeer belangrijke partner geweest in het bouwen van het moderne Manchester en uiteraard in het opbouwen van Manchester City tot de wereldwijde kracht die het is", zei Burnham, tot deze zomer nog burgemeester van Manchester. Hij bedankte de City Football Group, die eigenaar is van de club, voor de investeringen in het stadion en de stad.

Burnham sprak met de BBC vanuit het stadion van Everton, de club waarvan hij supporter is. Die club werd in 2023 met 10 punten aftrek bestraft voor kleinere overtredingen van de financiële regels. Hij trok de vergelijking met de huidige situatie en benadrukte geen overhaaste conclusies te willen trekken.