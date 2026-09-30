Pavlidis had doorbraak oud-ploeggenoot Meerdink wel verwacht

THESSALONIKI (ANP) - Grieks international Vangelis Pavlidis is niet verbaasd dat Mexx Meerdink is doorgebroken bij het Nederlands elftal. Dat zei zijn voormalige ploeggenoot van AZ woensdag op een persconferentie in Thessaloniki, waar Griekenland en Oranje donderdag tegenover elkaar staan in de Nations League.

"Ik zag de potentie van Mexx toen ik bij AZ speelde", aldus Pavlidis, die de Alkmaarders twee jaar geleden verruilde voor Benfica. "Hij won de Youth League en maakte ook op trainingen veel indruk. Mexx heeft zich enorm ontwikkeld en het is mooi dat hij die lijn nu heeft doorgetrokken naar het Nederlands elftal. Ik hoop dat hij zo doorgaat."

De 23-jarige Meerdink zat deze interlandperiode aanvankelijk niet bij de selectie van het Nederlands elftal. Bondscoach Xavi Hernández riep hem op als vervanger van de geblesseerde Donyell Malen. Meerdink begon zondag, vanwege een blessure van Brian Brobbey, in het basiselftal tegen Servië en scoorde twee keer.